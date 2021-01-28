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İlk kez istasyonu terk ettiler! NASA astronotlarından uzay yürüyüşü! Uzay boşluğunda 6,5 saat geçirdiler

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Giriş: 28.01.2021 08:50
Güncelleme:28.01.2021 09:26
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konuşlanan iki NASA astronotu, saatler süren uzay yürüyüşünü tamamladı. İlk kez istasyonu terk ederek uzay boşluğunda 6,5 saat geçiren astronotlar terminale yeni bir anten montajladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konuşlanan iki NASA astronotu, saatler süren uzay yürüyüşünü tamamladı. İlk kez istasyonu terk ederek uzay boşluğunda 6,5 saat geçiren astronotlar, terminale yeni bir anten montajladı. Çıktılar, uzay boşluğunda montaj çalışması yaptılar.

İlk kez istasyonu terk ettiler! NASA astronotlarından uzay yürüyüşü! Uzay boşluğunda 6,5 saat geçirdiler İLK KEZ İSTASYONU TERK ETTİLER! NASA ASTRONOTLARINDAN UZAY YÜRÜYÜŞÜ! UZAY BOŞLUĞUNDA 6,5 SAAT GEÇİRDİLER

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