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İlk kez istasyonu terk ettiler! NASA astronotlarından uzay yürüyüşü! Uzay boşluğunda 6,5 saat geçirdiler
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konuşlanan iki NASA astronotu, saatler süren uzay yürüyüşünü tamamladı. İlk kez istasyonu terk ederek uzay boşluğunda 6,5 saat geçiren astronotlar terminale yeni bir anten montajladı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konuşlanan iki NASA astronotu, saatler süren uzay yürüyüşünü tamamladı. İlk kez istasyonu terk ederek uzay boşluğunda 6,5 saat geçiren astronotlar, terminale yeni bir anten montajladı. Çıktılar, uzay boşluğunda montaj çalışması yaptılar.