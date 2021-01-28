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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İlk kez istasyonu terk ettiler! NASA astronotlarından uzay yürüyüşü! Uzay boşluğunda 6,5 saat geçirdiler İlk kez istasyonu terk ettiler! NASA astronotlarından uzay yürüyüşü! Uzay boşluğunda 6,5 saat geçirdiler
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konuşlanan iki NASA astronotu, saatler süren uzay yürüyüşünü tamamladı. İlk kez istasyonu terk ederek uzay boşluğunda 6,5 saat geçiren astronotlar terminale yeni bir anten montajladı.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 09:27
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konuşlanan iki NASA astronotu, saatler süren uzay yürüyüşünü tamamladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk kez istasyonu terk ederek uzay boşluğunda 6,5 saat geçiren astronotlar, terminale yeni bir anten montajladı. Çıktılar, uzay boşluğunda montaj çalışması yaptılar.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotları Victor Glover ve Michael Hopkin, ilk uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.
6,5 saat kesintisiz olarak uzay boşluğunda kalan astronotlar, istasyonun Avrupa kısmına bakan terminaline yeni bir anten montajladı.
İki astronotun ezici karanlıkta yürüttüğü çalışmalar, NASA kameralarına işte böyle yansıdı.