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İlk hayvan hastanesi Osmanlı döneminde kuruldu! Kedi ve köpekler sokaklara terk ediliyor

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 13:34
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Türkiye sokaklarında kedisi, köpeği olan bir ülke. Kültürümüzde var bizim hayvan sevgisi. Aslında bizde hayvan hakları yüz yıllar öncesine dayanıyor. O yıllarda yapılanlar bugüne dahi örnek gösteriliyor. İşte hem geçmişe hem de günümüzdeki sokak hayvanları sorunları…
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İlk hayvan hastanesi Osmanlı döneminde kuruldu!
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