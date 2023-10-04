İlk hayvan hastanesi Osmanlı döneminde kuruldu! Kedi ve köpekler sokaklara terk ediliyor

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Türkiye sokaklarında kedisi, köpeği olan bir ülke. Kültürümüzde var bizim hayvan sevgisi. Aslında bizde hayvan hakları yüz yıllar öncesine dayanıyor. O yıllarda yapılanlar bugüne dahi örnek gösteriliyor. İşte hem geçmişe hem de günümüzdeki sokak hayvanları sorunları…

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