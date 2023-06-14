14 Haziran 2023, Çarşamba
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: Amacımız Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesinin artırılması
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'nden maksadımız, bir yandan Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesinin artırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesiyken diğer taraftan kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerimizin akademik kariyerlerine özendirilmesini sağlamaktır." dedi.