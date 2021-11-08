İlhan Şeşen'den yeni AKM'ye övgü: İyi olan şeyleri söyleyemeyecek miyiz?

Usta müzisyen İlhan Şeşen, yeni Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili "Harika bir bina yapılmış" değerlendirmesinde bulundu. Şeşen, "Sadece eleştirilmemeli, iyi şeyler de söylenmeli" sözleri nedeniyle kendisine tepki gösterenlere de "Güzel olan şeyleri söylemeyecek miyiz?" diye sordu.

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