02 Ağustos 2021, Pazartesi
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İkinci el otobüsü eve çevirdi! Artık fatura ödemiyor! Adım adım o süreci anlattı
Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi. Adım adım tüm değişikliği yapan Shalaby, kullandığı yöntemle artık elektrik faturası da ödemiyor. İşte ikinci el otobüsten yaşanılabilir bir karavana çevrilen o araç...