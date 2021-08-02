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İkinci el otobüsü eve çevirdi! Artık fatura ödemiyor! Adım adım o süreci anlattı

İHA
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Giriş: 02.08.2021 09:26
Güncelleme:02.08.2021 09:28
Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi. Adım adım tüm değişikliği yapan Shalaby, kullandığı yöntemle artık elektrik faturası da ödemiyor. İşte ikinci el otobüsten yaşanılabilir bir karavana çevrilen o araç...
İkinci el otobüsten yaptı! Fatura ödemiyor İKİNCİ EL OTOBÜSTEN YAPTI! FATURA ÖDEMİYOR
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İkinci el otobüsten yaptı! Fatura ödemiyor
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