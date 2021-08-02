02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Kadın rallici ikinci el otobüsten kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor
Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi. Adım adım tüm değişikliği yapan Shalaby, kullandığı yöntemle artık elektrik faturası da ödemiyor. İşte ikinci el otobüsten yaşanılabilir bir karavana çevrilen o araç...
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 09:27
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