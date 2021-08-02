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Kadın rallici ikinci el otobüsten kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor

Mısır'da başarılı ralli yarışçısı Yara Shalaby, satın aldığı ikinci el otobüsü karavana dönüştürerek hayalini gerçekleştirdi. Adım adım tüm değişikliği yapan Shalaby, kullandığı yöntemle artık elektrik faturası da ödemiyor. İşte ikinci el otobüsten yaşanılabilir bir karavana çevrilen o araç...

İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 09:27
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Kadın rallici ikinci el otobüsten kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor

Mısırlı ralli yarışçısı Yara Shalaby, kendisi ve 11 yaşındaki oğlu için satın aldığı otobüsü karavana çevirdi.

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Kadın rallici ikinci el otobüsten kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor

Ralli kariyerinde oldukça başarılı olan ve gecelerini genellikle karavanlarda geçiren Shalaby, "Kendime neden bir tane yapmıyorum ki?" diye sordu.

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Kadın rallici ikinci el otobüsten kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor

Ve 100 bin Mısır lirasına ikinci el bir otobüs satın aldı.

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Kadın rallici ikinci el otobüsten kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor

Shalaby adım adım yaptığı değişiklikleri anlattı: İlk olarak, daha sonra ekleyeceğim ilave yükleri kaldırabilmesi için otobüsün gövdesini çelikle güçlendirdim.

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Kadın rallici ikinci el otobüsten kendi imkanlarıyla ev yaptı! Elektrik faturası ödemiyor

Sonrasında otobüsün tavanını yükselterek oğlum için bir yatak ve dolaptan oluşan tam bir oda oluşturdum.