İki otomobil çarpıştı, sürücüleri yaralandı
Giriş: 11.09.2025 00:36
Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesi kavşağında meydana geldi. Tokat’tan Erzincan istikametine seyir halinde olana M.K. idaresindeki 06 ET 3386 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki 34 MHK 933 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali sonucu çarpıştı. Kazada savrulan otomobiller kavşağın üzerinde durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki otomobil sürücüsü ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
