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İki din aynı avluda buluştu

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Giriş: 19.03.2021 16:18
Güncelleme:19.03.2021 16:19
Son dakika | Mardin'in Nusaybin ilçesi iki dine aynı avluda ev sahipliği yapıyor. Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii bulundukları aynı avluda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı konumunda. İki dinin ibadethanesi aynı avluda bulunuyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii aynı alanı paylaşıyor. Mor Yakup Kilisesi dünyanın bilinen en eski vaftizhanesi olarak kabul ediliyor. Asırlara meydan okuyan kilise mevcut haliyle ibadete açık. Hicri 553 yılında, Peygamber Efendimizin torunlarından Zeynel Abidin tarafından yapılan cami, halen daha ayakta kalmayı başarmış durumda. Bölge halkı tarihi iki eski yapının aynı avluda bulunmasını geçmişten gelen hoşgörünün bir nişanesi olarak görüyor.
İki din aynı avluda buluştu
İki din aynı avluda buluştu
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