15 Nisan 2025, Salı
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İki çocuk sokaktaki arabaları böyle çizdi
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşları küçük iki çocuk, sokakta yürürken bir süre oyalanıp ardından park halindeki araçlara kesici aletle zarar verdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçlardan birinde yaklaşık 15 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. İşte detaylar...