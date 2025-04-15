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İki çocuk sokaktaki arabaları böyle çizdi

İki çocuk sokaktaki arabaları böyle çizdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 15.04.2025 13:21
Güncelleme:15.04.2025 13:22
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşları küçük iki çocuk, sokakta yürürken bir süre oyalanıp ardından park halindeki araçlara kesici aletle zarar verdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçlardan birinde yaklaşık 15 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. İşte detaylar...
İki çocuk sokaktaki arabaları böyle çizdi
İki çocuk sokaktaki arabaları böyle çizdi
İki çocuk sokaktaki arabaları böyle çizdi
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