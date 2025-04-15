İki çocuk sokaktaki arabaları böyle çizdi

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşları küçük iki çocuk, sokakta yürürken bir süre oyalanıp ardından park halindeki araçlara kesici aletle zarar verdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçlardan birinde yaklaşık 15 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. İşte detaylar...