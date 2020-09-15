İki aracın arasına girdi! Kaza anı saniye saniye kamerada

Bayrampaşa'da sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobile arkadan hızla gelen araç çarptı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Bir minibüs ve bir kamyonetin de son anda kurtulduğu kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.10 sıralarında Metris-Esenler bağlantı yolu TEM otoyolu istikametinde meydana geldi. Trafikte ilerlerken sürücüsünün şerit değiştirmek isteyen otomobile, hızla arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yara almadığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.