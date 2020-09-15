15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İki aracın arasına girdi! Kaza anı saniye saniye kamerada

İki aracın arasına girdi! Kaza anı saniye saniye kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 10:59
Güncelleme:15.09.2020 11:05
Bayrampaşa'da sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobile arkadan hızla gelen araç çarptı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Bir minibüs ve bir kamyonetin de son anda kurtulduğu kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.10 sıralarında Metris-Esenler bağlantı yolu TEM otoyolu istikametinde meydana geldi. Trafikte ilerlerken sürücüsünün şerit değiştirmek isteyen otomobile, hızla arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yara almadığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki aracın arasına girdi...
İki aracın arasına girdi...
Saçından tutup kaldırıma vurdu!
Saçından tutup kaldırıma vurdu!
Yolunu kaybetti şehre indi
Yolunu kaybetti şehre indi
En komik vahşi yaşam fotoğrafları
En komik vahşi yaşam fotoğrafları
Türk Kızılayı şehidine veda
Türk Kızılayı şehidine veda
Bursa’da heyelan faciası: 1 kişi öldü
Bursa’da heyelan faciası: 1 kişi öldü
Türkiye'deki bu caminin dünyada eşi benzeri yok!
Türkiye'deki bu caminin dünyada eşi benzeri yok!
Şifa dağıttığına inanılan göl...
Şifa dağıttığına inanılan göl...
Korku dolu anlar! Freni boşalan kamyon...
Korku dolu anlar! Freni boşalan kamyon...
Mobil öğretmenler görev başında
"Mobil öğretmenler" görev başında
Konya şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Konya şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Korona hastasının son sözleri herkese ibret oldu!
Korona hastasının son sözleri herkese ibret oldu!
Daha Fazla Video Göster