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İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar servisi!

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar servisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 18:55
Demirci Belediyesi, Türk Kızılay, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve hasta vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtımına başlandı. Demirci Belediyesi aşevinde hazırlanan 3 çeşitlik iftar yemekleri, oluşturulan 3 ekip aracılığıyla 300 vatandaşın evine kadar ulaştırılıyor.
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İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar servisi!
İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar servisi!
İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar servisi!
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