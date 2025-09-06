06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği! Ulaşım desteği bin 900 TL'ye yükseltildi
İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği! Ulaşım desteği bin 900 TL’ye yükseltildi

İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği! Ulaşım desteği bin 900 TL'ye yükseltildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 08:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "ulaşım desteği" projesi 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilere yönelik “ulaşım desteği” üst limiti tek yön için bin 900 liraya yükseltildi. Destekten bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı ise 200 bini aştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği! Ulaşım desteği bin 900 TL’ye yükseltildi
Araba park etmek zordur!
Araba park etmek zordur!
Bir sonraki durak nikah dairesi!
Bir sonraki durak nikah dairesi!
Elektrikli valizle yeniden yolculuk yaptı
Elektrikli valizle yeniden yolculuk yaptı
İngiltere’de vergi skandalı!
İngiltere'de vergi skandalı!
Soykırımcı Esad’ın lüks araçları satılıyor!
Soykırımcı Esad'ın lüks araçları satılıyor!
Beyaz Saray’daki teknoloji zirvesinde Musk yoktu
Beyaz Saray'daki teknoloji zirvesinde Musk yoktu
Işıkta bekleyen arabaya çarpıp takla attı
Işıkta bekleyen arabaya çarpıp takla attı
Yan yatan arabadan çıkıp yüzünü yıkadı!
Yan yatan arabadan çıkıp yüzünü yıkadı!
1 kişinin öldüğü olayda 2 tutuklama
1 kişinin öldüğü olayda 2 tutuklama
Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşmasına ceza
Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşmasına ceza
Kötü koku gerçeği ortaya çıktı
Kötü koku gerçeği ortaya çıktı
Arızalı silah ateş aldı bir polis şehit oldu!
Arızalı silah ateş aldı bir polis şehit oldu!
Daha Fazla Video Göster