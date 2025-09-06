İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği! Ulaşım desteği bin 900 TL’ye yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "ulaşım desteği" projesi 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilere yönelik “ulaşım desteği” üst limiti tek yön için bin 900 liraya yükseltildi. Destekten bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı ise 200 bini aştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN