İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği! Ulaşım desteği bin 900 TL'ye yükseltildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "ulaşım desteği" projesi 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilere yönelik “ulaşım desteği” üst limiti tek yön için bin 900 liraya yükseltildi. Destekten bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı ise 200 bini aştı.