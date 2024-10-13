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İhbara giden polis bıçaklandı saldırgan vurularak yakalandı

İhbara giden polis bıçaklandı saldırgan vurularak yakalandı

İHA
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 13.10.2024 12:49
Güncelleme:13.10.2024 12:50
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunu sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.
İhbara giden polis bıçaklandı saldırgan vurularak yakalandı
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