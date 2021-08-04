İhbara giden polis aracı otomobille çarpıştı! O anlar güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre: İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık ihbarına giderken kontrolden çıkan polis aracı karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı. Kazada polis memuru İbrahim Okçu şehit oldu, komiser yardımcısı Ahmet Şahin ve otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılardan komiser yardımcısı ile otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.