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07.10.2019
İğrenç olay Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı! Hasta karısını aldatırken dolandırıldı... .
Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan Ömer Günay, dolandırılınca soluğu atv'nin en çok izlenen programları arasında bulunan Esra Erol'da aldı. Esra Erol ve ekibinin yaptığı araştırma sonucunda gerçekler canlı yayında ortaya çıktı.
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