İftar vaktinde bıçaklı kavga kamerada

Olay, Elazığ'da merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki kişi, iftar vaktinde cadde ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kimliği öğrenilemeyen bir kişi belinden çıkardığı bıçakla husumetlisini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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