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İETT'de kapıyı erken kapattın kavgası! Şoförden 'boksörüm ben' tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 17:38
İstanbul Bayrampaşa’da duraklarda kapıları erken kapattığı iddia edilen İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıktı. Şoför, "bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni. Kimseye bırakmam boksörüm ben" diyerek yolcunun üzerine yürüdü...
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