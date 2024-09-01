01 Eylül 2024, Pazar
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İETT otobüsü kaza yaptı! E5 karayolu trafiğe kapatıldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir İETT otobüsü, sağanak yağış nedeniyle kaza yaptı. Meydana gelen kazada E5 karayolu trafiğe kapatıldı. Olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.