Yunanistan panikte! Mavi Vatan Yasası neleri değiştirecek?

Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin başlattığı Mavi Vatan Kanunu tasarısı Yunanistan’da paniğe neden oldu. Önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması beklenen düzenleme ile kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi kritik alanlarda Türkiye’nin hak ve menfaatlerini güçlendirecek adımlar atılırken, 152 egemenliği belirsiz ada ile kanuna ilişkin ayrıntılar A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Kemal Olçar, çıkarılacak yasa ile deniz yetki alanlarında mevzuattaki açık ibarelerin tamamlanacağını ve Adalar'da Yunanistan gibi Türkiye'nin de bayrak bulundurma hakkının oluşabileceğini belirtti.