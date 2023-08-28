İETT otobüsü durağa daldı şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü durağa daldı. Feci olayda durak adeta yerle bir olurken, 2 kişi ise yaralandı. Kazaya neden olan İETT şoförü ise olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.

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