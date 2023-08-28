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İETT otobüsü durağa daldı şoför olay yerinden kaçtı: 2 yaralı

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Giriş: 28.08.2023 09:15
İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü durağa daldı. Feci olayda durak adeta yerle bir olurken, 2 kişi ise yaralandı. Kazaya neden olan İETT şoförü ise olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.
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