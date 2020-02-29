İdlib şehitlerimize hakaret eden alçak gözaltına alındı! | Video

Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından şehitlerimize hakaret eden video paylaşan PKK sempatizanı Özel Harekat tarafından gözaltına alındı.

PKK sempatizanı olan ve TikTok'ta çeşitli videolar çeken kişi İdlib'deki Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçiğimize dil uzattı. Akşam saatlarinde sosyal medyada büyük bir tepkiyle yayınlanan görüntüler üzerine birçok kişi emniyet güçlerini harekete geçmeye davet etti.

PÖH HAREKETE GEÇTİ EVİNDEN ALDI

Gelen tepkiler sonrası harekete geçen Polis Özel Harekat şehitlerimize dil uzatan alçağın yaşadığı evi tespit ederek gözaltına aldı.

Şehitlerimize hakaret eden PKK'lı alçak, çektiği videolarda gülüyordu ancak gözaltına alınırken kendisine sert davranılmaması için ağlayarak yalvardı.