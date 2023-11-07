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İçişleri Bakanlığı döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakam hakkında soruşturma başlattı

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Giriş: 07.11.2023 21:51
Yusufeli'nde görev yapan kaymakam Hacı Kerim Meral, ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. Hesabı ödemek istemediğini söyleyerek mekandan ayrılan Meral'in o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. İşte detaylar...
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