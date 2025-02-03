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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Mercek-28 operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Mercek-28" operasyonu açıklaması

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 09:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen 'Mercek-28' operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi" dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Mercek-28 operasyonu açıklaması
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