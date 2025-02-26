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İçim yanar… Duyanlara duymayanlara… Bir aşk hikayesi... Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı

İçim yanar… Duyanlara duymayanlara… Bir aşk hikayesi... Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 14:11
Bugün Başkan Erdoğan'ın doğum günü. 71 yaşına giren Başkan Erdoğan'ın birçok özelliği var. Onlardan biri de siyasetle müziği buluşturması. Usta isimlerin sembol şarkıları gittiği yerlerde Başkan Erdoğan için çalıyor ve ortaya konseri aratmayan görüntüler çıkıyor.
Milletin adamı 71 yaşında MİLLETİN ADAMI 71 YAŞINDA
Başkan Erdoğan’ın vesayete karşı direnişi BAŞKAN ERDOĞAN'IN VESAYETE KARŞI DİRENİŞİ

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İçim yanar… Duyanlara duymayanlara… Bir aşk hikayesi... Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı
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