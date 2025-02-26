İçim yanar… Duyanlara duymayanlara… Bir aşk hikayesi... Sembol şarkılar Başkan Erdoğan için çaldı

Bugün Başkan Erdoğan'ın doğum günü. 71 yaşına giren Başkan Erdoğan'ın birçok özelliği var. Onlardan biri de siyasetle müziği buluşturması. Usta isimlerin sembol şarkıları gittiği yerlerde Başkan Erdoğan için çalıyor ve ortaya konseri aratmayan görüntüler çıkıyor.

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