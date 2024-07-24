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İçi para dolu çantayı şüpheliden kurtarıp sahibine teslim etti, her anını kaydetti

İçi para dolu çantayı şüpheliden kurtarıp sahibine teslim etti, her anını kaydetti

İHA
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Giriş: 24.07.2024 09:11
İzmir'in Narlıdere ilçesinde otobüs durağında bir çanta bulup kurcalayan kişiden çantayı kurtaran ve sahibine ulaştıran motosiklet sürücüsü, sahibinin evine kadar emaneti teslim etti ve her anı kaydetti. 400 bin lira bulunan çantasını teslim alan vatandaş ise nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı.
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