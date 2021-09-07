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İBB'ye arızalı kapan isyanı! Lastikleri parçalıyor

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Giriş: 07.09.2021 16:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 3 ay önce kurulan kapan sistemi, otobüslerin lastiklerini parçalıyor. Durumdan şikayetçi olan otobüs şoförleri, kapan sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Otogardaki arızalı kapanlar şoförlerin kabusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın 4 farklı noktasına 3 ay önce kapan sistemi kuruldu iddiaya göre kurulan bu kapan sisteminde imalat hatası var

Kurulan bu kapanlar sebebiyle otobüsünün lastiklerinin zarar gördüğü isimlerden biri de Halil Keskin ve bu kapanlar yüzünden parçalanan lastikler sebebiyle tam altı ayrı lastik aldı.

Otobüs sahipleri defalarca kez otogar yönetimine ve İBB durumu anlatmalarına rağmen hiçbir müdahele yapılmıyor ancak bu müdahelenin yapılmaması bir çok insan hayatını da tehlikeye atıyor.

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