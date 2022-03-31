31 Mart 2022, Perşembe
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İBB'den yeni bir ağaç katliamı! Bu kez adres Zeytinburnu... Dikkat çeken not
Son dakika haberi... İBB'nin ağaç katliamlarına bir yenisi eklendi. Bu kez adres Zeytinburnu... A Haber muhabiri Mehmet Karataş, o bölgeden detayları aktardı.