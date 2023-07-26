İBB yine öğrencileri mağdur etti! Öğrencilerin 1 yıllık İstanbulkart hakkı bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine gençleri mağdur etti. Öğrenciliği bitenlere verilen indirimli İstanbulkart kaldırıldı. Buna göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya sınava hazırlananlar tam tarife ücret ödeyecek.

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