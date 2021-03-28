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Husumetlisini sokak ortasında hedef aldı dehşet saçtı!

DHA
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Giriş: 28.03.2021 22:50
Güncelleme:28.03.2021 22:50
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde,  husumetli olduğu kişiye sokak ortasında tüfekle ateş edip kaçan kişi, yakalanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Çamlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan A. (19) kullandığı 35 AY 2396 plakalı lüks cipin içinden bulvar üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öğrenilen Teoman D.'ye doğru tüfekle iki el ateş edip kaçtı.

Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Adnan A.'yı kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, 8 fişek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Adnan A. polisteki ifadesinde, iki gün önce sokakta kendisini darp eden kişiyi sokakta görünce korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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