03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı
Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı

Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 16:45
Güncelleme:03.11.2025 16:46
Olay, saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ç., kahvehanede oturan husumetlisi Sabahattin Mumcuoğlu'na av tüfeğini doğrultup, tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Şüpheli, masadan kalkıp koşarak kaçan Mumcuoğlu'nun peşinden gidip bu kez ateş etti. Kasığına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mumcuoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli otomobiline binerek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı
Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı
Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı
Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı
Balıkesir Valisi A Haber’e konuştu
Balıkesir Valisi A Haber'e konuştu
Cezaevi ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda yaralandı
Cezaevi ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda yaralandı
Sındırgı’daki depremler ne anlama geliyor?
Sındırgı'daki depremler ne anlama geliyor?
Mardin’de duyarlı vatandaş kamerada
Mardin'de duyarlı vatandaş kamerada
Balıkesir Sındırgı’da 4,9’luk yeni deprem! Marmara ve Ege’de hissedildi
Balıkesir Sındırgı’da 4,9’luk yeni deprem! Marmara ve Ege’de hissedildi
Etraf ağır hasarlı araç dolu!
Etraf ağır hasarlı araç dolu!
Hortumla burun buruna!
Hortumla burun buruna!
Arnavutköy’de ilginç hırsızlık
Arnavutköy'de ilginç hırsızlık
Ölüler çetesi çökertildi!
"Ölüler çetesi" çökertildi!
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster