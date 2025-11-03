Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı

Olay, saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ç., kahvehanede oturan husumetlisi Sabahattin Mumcuoğlu'na av tüfeğini doğrultup, tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Şüpheli, masadan kalkıp koşarak kaçan Mumcuoğlu'nun peşinden gidip bu kez ateş etti. Kasığına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mumcuoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli otomobiline binerek kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.