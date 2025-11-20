20 Kasım 2025, Perşembe

Husumetli grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.11.2025 15:13
Çankırı'da Buğday Pazarı Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
