20 Kasım 2025, Perşembe
Husumetli grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Çankırı'da Buğday Pazarı Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.