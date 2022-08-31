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HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı! Selçuk Bayraktar'dan havacılık tarihinde bir ilk

AA
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Giriş: 31.08.2022 16:57
Güncelleme:31.08.2022 16:58
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı. Uçuşu değerlendiren Bayraktar, "Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı" dedi.
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