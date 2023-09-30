30 Eylül 2023, Cumartesi
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Hünnap hasadı başladı! Bu yıl 250 ton rekolte bekleniyor
Türkiye'nin sayılı hünnap üretim merkezlerinden olan Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat başladı. 250 dekarlık alanda 250 ton rekolte bekleniyor. Bölgeden detayları A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural anlattı.