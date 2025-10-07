07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hopa açıklarında insansız deniz aracı imha edildi
Hopa açıklarında insansız deniz aracı imha edildi

Hopa açıklarında insansız deniz aracı imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 20:01
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tespit edilen, patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının koordineli çalışması sonucu SAT komandoları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hopa açıklarında insansız deniz aracı imha edildi
İzmir’deki sağanak bozuk yolları dere yatağına çevirdi
İzmir’deki sağanak bozuk yolları dere yatağına çevirdi
Hopa açıklarında insansız deniz aracı imha edildi
Hopa açıklarında insansız deniz aracı imha edildi
Kaygan zemin zincirleme kazaya neden oldu
Kaygan zemin zincirleme kazaya neden oldu
Alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı
Alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı
Trabzon açıklarında denizde patlama
Trabzon açıklarında denizde patlama
Edirne’de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı kamerada
Edirne'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı kamerada
Park halindeki minibüs alev alev yandı
Park halindeki minibüs alev alev yandı
Boruya sıkışan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Boruya sıkışan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Ölüme sürdüğünü bilmiyordu
Ölüme sürdüğünü bilmiyordu
4 yıl önce karaya vurmuştu!
4 yıl önce karaya vurmuştu!
Paralimpik sporcu 500 bin TL’lik soruyu açtırdı!
Paralimpik sporcu 500 bin TL’lik soruyu açtırdı!
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor!
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor!
Daha Fazla Video Göster