Hopa açıklarında insansız deniz aracı imha edildi

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tespit edilen, patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının koordineli çalışması sonucu SAT komandoları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

