Hollanda fişini çekecekti! Dilara Şahin Türkiye'de iyileşiyor! Son durumunu babası anlattı

Faslı Yunus bebek için Türkiye harekete geçti. Benzer bir durum da Hollanda'da fişi çekilmek istenirken A Haber'in yayınları sonrası Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara'nın son durumunu babası Oğuz Şahin anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN