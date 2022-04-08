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Hollanda fişini çekecekti! Dilara Şahin Türkiye'de iyileşiyor! Son durumunu babası anlattı

A Haber
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Giriş: 08.04.2022 12:07
Faslı Yunus bebek için Türkiye harekete geçti. Benzer bir durum da Hollanda'da fişi çekilmek istenirken A Haber'in yayınları sonrası Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara'nın son durumunu babası Oğuz Şahin anlattı.
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