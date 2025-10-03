Hırsızlıktan 50 yıl hapis aldı, kovalamacayla yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.’yi (41) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde hükümlünün Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa mahallesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Polislerin geldiğini fark eden E.B., evden çıkıp kaçmaya başladı. Yakalanan kovalamaca sonucunda hükümlü kıskıvrak yakalandı.

