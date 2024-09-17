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Hırsızlara saksı ve soğanla müdahale!

Hırsızlara saksı ve soğanla müdahale!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 09:18
İstanbul-Kartal'da bir kuyumcuya hırsız girdi ve 5 kişiydiler. Mahalleli fark etti olan biteni. Engel olmak istediler. Hırsız var diye bağırıp çeteyi geri püskürtmeye çalışan da oldu. Balkondaki saksısını ve patates-soğanını, aşağıya fırlatan da. Ateşle karşılık buldu bu çaba. Yani gözü dönmüş hırsızlar sadece milyonluk altın çalmadı. Cinayete de teşebbüs etti.
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Hırsızlara saksı ve soğanla müdahale!
Hırsızlara saksı ve soğanla müdahale!
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