Hırsızlara saksı ve soğanla müdahale!

İstanbul-Kartal'da bir kuyumcuya hırsız girdi ve 5 kişiydiler. Mahalleli fark etti olan biteni. Engel olmak istediler. Hırsız var diye bağırıp çeteyi geri püskürtmeye çalışan da oldu. Balkondaki saksısını ve patates-soğanını, aşağıya fırlatan da. Ateşle karşılık buldu bu çaba. Yani gözü dönmüş hırsızlar sadece milyonluk altın çalmadı. Cinayete de teşebbüs etti.

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