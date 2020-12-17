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Hırsızlar sert kayaya denk geldi! Neye uğradıklarını şaşırdılar

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Giriş: 17.12.2020 09:17
Güncelleme:17.12.2020 09:17
Brezilya'da bir pikabın önünü kesen silahlı iki kişinin hırsızlık girişimleri hüsranla sonuçlandı. Sert kayaya çarpan iki hırsız araç sahibinin kendilerinden önce silahına davranmasıyla panikledi ve arkalarına bakmadan olay yerinden kaçtı.

Park halindeki pikabı çalmak istediler araç sahibinin silahla karşılık vermesinin ardından neye uğradıklarını şaşırdılar. Brezilya iki hırsızın başarısızlıkla sonuçlanan silahlı soygun girişimini konuşuyor.

Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği görüntüde iki hırsız araçlarıyla bir pikapın önünü kesti.

Soygun için ilerleyen silahlı hırsızlar araç sahibinin karşılık vermesiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Soygun girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan iki hırsız arkalarına bakmadan kaçtı.

O görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başarısız hırsızlar ülke gündemine oturdu.

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