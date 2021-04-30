Hindistan varyantı kabusu! Ne kadar tehlikeli? Yeni dalgaya neden olur mu? | Hindistan varyantı nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün hindistan varyantının Türkiye'de de ortaya çıktığını açıklamıştı. Hindistan mutasyonunun bulaştığı belirlenen 5 kişi İstanbul'da ve karantinada haliyle gözler yeni varyantın ortaya çıktığı Hindistan'a çevrildi. Peki Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli? Hakkında ne biliyoruz? Türkiye'de de görülen Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli? Varyantın nasıl bir etkisi var? Aşı olmuş kişilere Hint varyantı bulaşabilir mi? Hindistan varyantında farklı olan ne? Yeni dalgaya neden olur mu? İşte detaylar...

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