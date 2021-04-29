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Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü! Hindistan mutasyonu nedir? Aşı etkili olacak mı?

Son dakika haberine göre Hindistan varyantı, koronavirüs mücadelesinde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tespit edilen Hindistan mutasyonunun ülkemizde ilk kez görüldüğünü ve bu mutasyonun bulaşıcılığına karşı önlemlerin alındığını açıkladı. Mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklamada ise geliştirdikleri aşının bu varyanta karşı etkili olacağından emin olduğunu dile getirdi. Peki Hindistan varyantı nedir? İşte Hindistan varyantı hakkında uzmanlardan yapılan açıklamalar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:28
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Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü! Hindistan mutasyonu nedir? Aşı etkili olacak mı?

Hindistan varyantı, salgın döneminde hayatımıza giren terimlerden oldu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmeler yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hindistan varyantı olan yeni bir mutasyonun daha tespit edildiğini açıkladı. Koca bu mutasyonun ilk kez ülkemizde görüldüğünü belirtti.

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Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü! Hindistan mutasyonu nedir? Aşı etkili olacak mı?

ABD'de de tespit edildiği öğrenilen Hindistan varyantının en önemli özelliğinin bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin yarattığı bağışıklıktan kaçabilmesi olduğunu uzmanlar tarafından açıklandı.

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Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü! Hindistan mutasyonu nedir? Aşı etkili olacak mı?

Tıp dilinde varyant virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklik sonucu ortaya çıkan yeni tür olarak adlandırılıyor.

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Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü! Hindistan mutasyonu nedir? Aşı etkili olacak mı?

BAKAN KOCA'DAN HİNDİSTAN VARYANTI AÇIKLAMASI
Sağılk Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılmaktadır. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür." dedi.

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Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü! Hindistan mutasyonu nedir? Aşı etkili olacak mı?

Bakan Koca, "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında." diye konuştu.