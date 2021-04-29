Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü! Hindistan mutasyonu nedir? Aşı etkili olacak mı?

Son dakika haberine göre Hindistan varyantı, koronavirüs mücadelesinde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Hindistan mutasyonu Türkiye'de ilk kez görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tespit edilen Hindistan mutasyonunun ülkemizde ilk kez görüldüğünü ve bu mutasyonun bulaşıcılığına karşı önlemlerin alındığını açıkladı. Mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklamada ise geliştirdikleri aşının bu varyanta karşı etkili olacağından emin olduğunu dile getirdi. Peki Hindistan varyantı nedir? İşte Hindistan varyantı hakkında uzmanlardan yapılan açıklamalar...