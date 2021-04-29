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Koronavirüsün Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Tüm dünya tehlike altında
Koronavirüste İngiltere ve Brezilya mutasyonlarının ardından ortaya çıkan Hindistan varyantı ölüm çalıyor. Hindistan'da son günlerce binlerce ölü yakılırken varyantın dünyayı tehdit ettiği belirtildi. Hindistan mutasyonu sonrası söz konusu ülkeden yansıyan görüntüler milyonları korkuttu.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 21:03Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 21:49