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Koronavirüsün Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Tüm dünya tehlike altında

Koronavirüste İngiltere ve Brezilya mutasyonlarının ardından ortaya çıkan Hindistan varyantı ölüm çalıyor. Hindistan'da son günlerce binlerce ölü yakılırken varyantın dünyayı tehdit ettiği belirtildi. Hindistan mutasyonu sonrası söz konusu ülkeden yansıyan görüntüler milyonları korkuttu.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 21:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 21:49
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Koronavirüsün Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Tüm dünya tehlike altında

Hindistan mutansyonunun hızla yayılması üzerine bu ülkede son 24 saate 379 bin 257 vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısında bir kez daha dünya rekoru kırılırken, 3 bin 645 kişi de hayatını kaybetti. Ölüm saçan Hindistan varyantı dünyayı tehdit ediyor.

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Koronavirüsün Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Tüm dünya tehlike altında

Ölülerin yakıldığı krematoryumların durmadan çalıştığı ülkede cenazeleri taşıyan ambulanslar ise uzun kuyruk oluşturdu.

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Koronavirüsün Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Tüm dünya tehlike altında

Oksijen tedarikinin kısıtlı şekilde sürdürüldüğü, günlük ölüm sayısında rekor üstüne rekor kırılan Hindistan'da krematoryumlar da aralıksız bir şekilde çalışıyor. Krematoryumların yetersiz kalmasıyla hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, açık alanlara kurulan derme çatma krematoryumlarda da yakılmaya devam ediliyor.

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Koronavirüsün Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Tüm dünya tehlike altında

Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında 2. konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD, Brezilya ve Meksika'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

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Koronavirüsün Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Tüm dünya tehlike altında

Ancak, Hindistan'daki yıkıcı salgın tüm dünya için bir tehdit oluşturuyor.