Koronavirüsün Hindistan mutasyonu dehşet saçıyor! Tüm dünya tehlike altında

Hindistan mutansyonunun hızla yayılması üzerine bu ülkede son 24 saate 379 bin 257 vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısında bir kez daha dünya rekoru kırılırken, 3 bin 645 kişi de hayatını kaybetti. Ölüm saçan Hindistan varyantı dünyayı tehdit ediyor.