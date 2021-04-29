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Son dakika: Covid-19’un Hindistan mutasyonu Fransa’ya sıçradı

'da korona virüs salgınında mutasyonlu ilk vaka Lot-et-Garonne bölgesinde tespit edildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Covid-19’un Hindistan mutasyonu Fransa’ya sıçradı

'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılana açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde bir kişide Covid-19'un mutasyonu tespit edildiği belirtildi.

Fransa'da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan'dan gelen bir kişide görüldüğü iddia edildi.

Fransa'da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2'sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5'ini oluşturduğu aktarıldı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390'a, toplam can kaybı ise 104 bin 224'e ulaştı.

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