Hijyende dijital dönem: QR kodla temizlik şikayeti anında çözülecek

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde uygulamaya başlanan "QR Kod Temizlik Memnuniyet Anketi Uygulaması" ile temizlik süreçlerinin daha hızlı, etkin ve hasta memnuniyetine dayalı hale getirilmesi hedefleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN