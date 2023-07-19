Hicri Yılbaşımız Mübarek Olsun

19 Temmuz’un İslam Alemi için ayrı bir önemi var. Müslümanlar Hicri yılbaşını idrak ediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Mekke'den, Medine'ye Hicret’inin 1445'inci yıldönümü. Hicri takvimin yılbaşı olan Muharrem ayı başladı. Bu ayda yapılacak ibadetler nelerdir? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç ve konuğu Prof. Dr. Özcan Hıdır aktardı.