19 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hicri Yılbaşımız Mübarek Olsun
19 Temmuz’un İslam Alemi için ayrı bir önemi var. Müslümanlar Hicri yılbaşını idrak ediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Mekke'den, Medine'ye Hicret’inin 1445'inci yıldönümü. Hicri takvimin yılbaşı olan Muharrem ayı başladı. Bu ayda yapılacak ibadetler nelerdir? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç ve konuğu Prof. Dr. Özcan Hıdır aktardı.