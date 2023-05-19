19 Mayıs 2023, Cuma
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Herkes yılan sandı! Eliyle yakalayıp sevdi
Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte doğada uyanmaya başladı. Özellikle kırsal alanlarda yaz aylarında yılan sanılarak öldürülen oluklu kertenkelelelerin insana zarar vermediğini anlatan Bursalı dağcı İsmet Şentürk bunu ispatlamak için doğada gördüğü oluklu kertenkeleyi eline alarak dakikalarca sevdi.