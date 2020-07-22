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Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?
Kimi eleştiriyor kimi takdir ediyor… Sanal ortamda çok vakit geçiriyorlar diyen de var geleceğe dair umutları yok diyen de. Son zamanlarda herkes onları konuşuyor. Kim bu Z kuşağı? Geleceğin belirleyicisi olarak görülen nüfusun yüzde 39’unu oluşturan Z kuşağı aslında ne istiyor? Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorlar? Siyasi görüşleri neler? Geleceğe yönelik planları neler? Z kuşağı apolitik mi? İşte o sorulara cevapları…
Kimi eleştiriyor kimi takdir ediyor… Sanal ortamda çok vakit geçiriyorlar diyen de var geleceğe dair umutları yok diyen de. Son zamanlarda herkes onları konuşuyor. Kim bu Z kuşağı? Geleceğin belirleyicisi olarak görülen nüfusun yüzde 39'unu oluşturan Z kuşağı aslında ne istiyor? Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorlar? Siyasi görüşleri neler? Geleceğe yönelik planları neler? Z kuşağı apolitik mi? İşte o sorulara cevapları…