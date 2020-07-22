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Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?

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Giriş: 22.07.2020 13:04
Güncelleme:22.07.2020 13:17
Kimi eleştiriyor kimi takdir ediyor… Sanal ortamda çok vakit geçiriyorlar diyen de var geleceğe dair umutları yok diyen de. Son zamanlarda herkes onları konuşuyor. Kim bu Z kuşağı? Geleceğin belirleyicisi olarak görülen nüfusun yüzde 39’unu oluşturan Z kuşağı aslında ne istiyor? Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorlar? Siyasi görüşleri neler? Geleceğe yönelik planları neler? Z kuşağı apolitik mi? İşte o sorulara cevapları…

Kimi eleştiriyor kimi takdir ediyor… Sanal ortamda çok vakit geçiriyorlar diyen de var geleceğe dair umutları yok diyen de. Son zamanlarda herkes onları konuşuyor. Kim bu Z kuşağı? Geleceğin belirleyicisi olarak görülen nüfusun yüzde 39'unu oluşturan Z kuşağı aslında ne istiyor? Sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorlar? Siyasi görüşleri neler? Geleceğe yönelik planları neler? Z kuşağı apolitik mi? İşte o sorulara cevapları…

Herkes onları konuşuyor! Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar? HERKES ONLARI KONUŞUYOR! KİM BU Z KUŞAĞI? SOSYAL MEDYADA NE KADAR ZAMAN HARCIYORLAR?

Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?
Kim bu Z kuşağı? Sosyal medyada ne kadar zaman harcıyorlar?
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