Her 4 öğrenciden biri zorbalık mağduru! Akran şiddeti son 1 yılda yüzde 52 arttı

PISA 2022 sonuçlarına göre her dört öğrenciden biri zorbalığa maruz kalıyor. Sağlık Bakanlığı verileri de bu tabloyu doğruluyor. 2024'ün ilk 11 ayında 185 binden fazla çocuk psikolojik destek aldı. Uzmanlar artan şiddetin sebeplerine ve çözüm yollarına dikkat çekiyor.

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