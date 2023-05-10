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Hemzemin geçitte korkunç anlar kamerada! Tren böyle biçti...

İHA
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Giriş: 10.05.2023 13:59
ABD'nin Dallas kentinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylarda bekleyen aracı biçti. Araçtaki 3 kişinin kazadan saniyeler önce kendilerini dışarı atmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. İşte o anlar...
Korkunç anlar! Böyle biçti... KORKUNÇ ANLAR! BÖYLE BİÇTİ...

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