Hemşire hakkında kan donduran iddia: Hastayı iğne ile öldürdü

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abdurrezzak Baysal, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Baysal'ın ölümüyle ilgili görülen davanın duruşmasında o gece görev yapan hemşire sanık olarak hakim karşısına çıktı. İddialar ise kan dondurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN