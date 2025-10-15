15 Ekim 2025, Çarşamba
Hemşire hakkında kan donduran iddia: Hastayı iğne ile öldürdü
Gaziantep'te geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abdurrezzak Baysal, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Baysal'ın ölümüyle ilgili görülen davanın duruşmasında o gece görev yapan hemşire sanık olarak hakim karşısına çıktı. İddialar ise kan dondurdu.